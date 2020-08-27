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В кадастр внесли почти 32 миллиона сельхоз земель

В кадастр внесли почти 32 миллиона сельхоз земель

По состоянию на 25 августа 2020 года в Государственный земельный кадастр внесены сведения о 21,9 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн га, в том числе 14,7 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,6 млн гектара.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Также продолжается процесс внесения сведений в Государственный земельный кадастр относительно административно-территориальных единиц: сейчас из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 8 002 административно-территориальных единиц.

Кроме этого, в течение прошлой недели к государственным кадастровым регистраторам поступило 35,7 тыс. заявлений о регистрации земельных участков (в том числе вновь сформированных, образованных в результате разделения, объединения и установления или восстановления границ), зарегистрировано 27,7 тыс. земельных участков, среди которых 31,3 тыс. заявлений, сформированных сертифицированными инженерами-землеустроителями в режиме онлайн и зарегистрировано 23,7 тыс. земельных участков.

Справка Finance.ua:

  • Правом на бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения с 2013 по 2020 год воспользовались 445,5 тыс. граждан Украины.
  • Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.
  • Специалисты Офиса крупных плательщиков налогов ГНС назвали Топ-5 ошибок при заполнении декларации по земельному налогу.

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По материалам Finance.UA
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