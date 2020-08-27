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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником

Американская компания SpaceX отложила запуск очередной партии спутников Starlink из-за плохих погодных условий. Вместе с тем с Земли стартовала ракета-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM.

Попробуют запустить новую партию Starlink 1 сентября в 9:29.

Falcon-9 выводит на орбиту спутник SAOCOM 1B, который создали для отслеживания погодных условий на Земле.

С его помощью можно будет измерять влажность почвы и собирать информацию для аграрной отрасли Аргентины. Это уже второй спутник такого вида, первый запустили еще в 2018 году.

По материалам Економічна Правда
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