SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником

Американская компания SpaceX отложила запуск очередной партии спутников Starlink из-за плохих погодных условий. Вместе с тем с Земли стартовала ракета-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM.
Попробуют запустить новую партию Starlink 1 сентября в 9:29.
Falcon-9 выводит на орбиту спутник SAOCOM 1B, который создали для отслеживания погодных условий на Земле.
С его помощью можно будет измерять влажность почвы и собирать информацию для аграрной отрасли Аргентины. Это уже второй спутник такого вида, первый запустили еще в 2018 году.
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