Украина временно закрыла границу на въезд иностранцам

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.
Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.
Решение начнет действовать с 00:00 29 августа по 28 сентября.
“Запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства”, – сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
Границы останутся открытыми для иностранных граждан, которые:
Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.
Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
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