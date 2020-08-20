Украина временно закрыла границу на въезд иностранцам

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Решение начнет действовать с 00:00 29 августа по 28 сентября.

“Запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства”, – сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Границы останутся открытыми для иностранных граждан, которые:

направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

учатся в учебных заведениях Украины;

проходят военную службу на территории Украины;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.

Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Справка Finance.ua:

26 августа Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение о продлении карантина ввиду отрицательной динамики заболеваемости коронавирусом.

В регионах, попавших в “зеленую” зону, запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов.

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