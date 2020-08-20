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Киевляне почти полностью рассчитались за воду

Киевляне почти полностью рассчитались за воду

Уровень оплаты услуг водоснабжения и водоотвода за июль составил 99% (в том числе населения – 98%).

Об этом сообщили в ЧАО АК «Киевводоканал», передает КГГА.

На предприятии отметили, что среди более миллиона лицевых счетов у 64% потребителей нет задолженности или даже имеется переплата.

«Но вместе с тем, общий долг жителей многоквартирных домов по состоянию на 1 августа составляет 599 миллионов гривен, эти деньги мы могли бы потратить на модернизацию оборудования, перекладку изношенных сетей, строительство новых важных водопроводно-канализационных объектов и т.д.», – отметили в «Киевводоканале».

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Должники могут обратиться в любой из Центров обслуживания потребителей «Киевводоканала» для оформления реструктуризации.

Оплатить услуги водоснабжения и водоотвода можно дистанционно:

  • через мобильное приложение «Киевводоканал», загруженный на Google Play;
  • с помощью банковской карты через сайт или мобильное приложение соответствующего банка;
  • с помощью QR-кода, который напечатан на каждом счете-уведомлении.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость холодной воды и водоотвода в этом году не возрастет. Город не намерен согласовывать изменение тарифа в сторону увеличения.
  • Украинцы значительно нарастили свои долги за коммунальные услуги. В Верховной Раде разработали проект закона №3613, в случае одобрения которого гражданам придется либо погасить свои долги, либо составить договор о реструктуризации долгов. Иначе должника ждет суд.
  • Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, так как должникам хотят увеличить пеню. Через три года может набежать до 50% от суммы долга.

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По материалам Finance.UA
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