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Отпуск по уходу за ребенком: что зачтется в страховой стаж

Отпуск по уходу за ребенком: что зачтется в страховой стаж

Советник министра соцполитики Николай Шамбир рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, как рассчитывается страховой стаж для женщин, которые были в отпуске по уходу за ребенком, и для некоторых других категорий населения.

“Уход за ребенком до трех лет включается в страховой стаж, и за этот период производится уплата взносов из госбюджета”, – сказал он.

По его словам, уход за ребенком с инвалидностью также входит в страховой стаж.

Как проверить свой страховой стаж

“Что касается непосредственно декретного отпуска, это уход за детьми дородовой и послеродовой, и за этот период тоже производятся отчисления работодателем, поэтому этот период также входит в страховой стаж”, – сказал он.

Напомним, украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить.

Справка Finance.ua:

  • У украинцев, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, есть возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.
  • Надбавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж. Если у гражданина при выходе на пенсию имеется сверхнормативный стаж, он может получить прибавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
  • В Украине на размер пенсии больше влияет заработная плата пенсионера, а не 40-летний стаж.

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По материалам УКРИНФОРМ
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