В Финляндии хотят сократить рабочий день

Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала сокращение восьмичасового рабочего дня до шести часов одной из своих приоритетных задач.
Об этом она заявила во время выступления, посвященного ее избранию председателем Социал-демократической партии, передает финское издание Helsinki Times.
В программной речи перед однопартийцами премьер заявила, что правящая партия должна создать “четкое видение и конкретный план” для перехода к сокращению рабочего дня и улучшения трудовой жизни в Финляндии.
“Нельзя отказываться от нашей цели сократить рабочее время, и это не противоречит другой нашей цели – более высокому уровню занятости и стабильности государственной экономики”, – заявила Марин.
Она добавила, что исследования показывают, что люди, работающие 6 часов, достойны того, чтобы получать столько же, как и за восьмичасовой рабочий день.
“Один из способов справедливого распределения богатств – это улучшить условия труда и сократить рабочее время таким образом, чтобы это не сказалось на уровне доходов”, – считает финский премьер-министр.
Как отмечает издание, Санна Марин выдвигала идею сокращения рабочего дня и перехода на четырехдневную рабочую неделю до того, как стала премьер-министром. Она также считает, что это могло бы повысить занятость в стране во время пандемии коронавируса.
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