0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

В Финляндии хотят сократить рабочий день

В Финляндии хотят сократить рабочий день

Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала сокращение восьмичасового рабочего дня до шести часов одной из своих приоритетных задач.

Об этом она заявила во время выступления, посвященного ее избранию председателем Социал-демократической партии, передает финское издание Helsinki Times.

В программной речи перед однопартийцами премьер заявила, что правящая партия должна создать “четкое видение и конкретный план” для перехода к сокращению рабочего дня и улучшения трудовой жизни в Финляндии.

“Нельзя отказываться от нашей цели сократить рабочее время, и это не противоречит другой нашей цели – более высокому уровню занятости и стабильности государственной экономики”, – заявила Марин.

Она добавила, что исследования показывают, что люди, работающие 6 часов, достойны того, чтобы получать столько же, как и за восьмичасовой рабочий день.

“Один из способов справедливого распределения богатств – это улучшить условия труда и сократить рабочее время таким образом, чтобы это не сказалось на уровне доходов”, – считает финский премьер-министр.

Как отмечает издание, Санна Марин выдвигала идею сокращения рабочего дня и перехода на четырехдневную рабочую неделю до того, как стала премьер-министром. Она также считает, что это могло бы повысить занятость в стране во время пандемии коронавируса.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.