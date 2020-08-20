Крупные компании начали снова выплачивать топ-менеджерам повышенные зарплаты

Некоторые крупные компании начинают увеличивать зарплаты и бонусы, сниженные в ранние дни пандемии.
Об этом пишет The Wall Street Journal, на которую ссылается Forbes.
Газета подчеркивает: это признак того, что некоторые отрасли и «белые воротнички», которые их представляют, получают выгоду благодаря «проблескам» экономического восстановления.
К прежним зарплатам директорам возвращаются такие компании, как гигант развлекательной индустрии Walt Disney, автопроизводитель General Motors, разработчик сервиса отзывов Yelp и нефтегазовая Occidental Petroleum, отмечает газета.
Disney отменит часть введенных из-за пандемии мер по снижению зарплат руководителей уже с 23 августа, указывает WSJ. Компания сделает это, даже несмотря на то, что за третий квартал понесла убытки на сумму почти $5 млрд. Чтобы помочь Disney пережить кризис, на более низкие выплаты согласился ряд руководителей, подчеркивает газета. Так, исполнительный председатель совета директоров компании Боб Айгер в четвертом квартале остался почти полностью без зарплаты.
Некоторые компании объясняют решение о восстановлении размеров выплат улучшением перспектив. Yelp, например, уволила 1000 сотрудников и отправила в неоплачиваемый отпуск более 1100. Однако в июле компания сообщила, что возвращает на работу почти всех отправленных в отпуска и полностью восстановит уровень зарплат. В апреле компания анонсировала снижение зарплаты руководителей на 20-30%, а в июле генеральный директор Джереми Стоппельман подчеркнул, что сделанные Yelp на раннем этапе «непростые шаги» позволили ей оказаться в «сильной позиции».
General Motors в апреле объявила, что временно снижает зарплаты 69 000 сотрудников на 20% и выплатит им эти деньги с процентами в марте 2021 года. Для «белых воротничков» эти ограничения были сняты 1 августа – раньше, чем ожидалось, отмечает WSJ. Компания также планирует выплатить недополученные средства уже в четвертом квартале этого года, сказал газете представитель GM Джим Кейн.
«Бизнес восстанавливается быстрее, чем ожидалось, так что мы смогли возобновить выплаты и погасим долги перед людьми раньше», – отметил он.
Во многих компаниях такое восстановление уровня зарплат указывает на признание того факта, что сотрудники в состоянии стресса, многие из которых параллельно заботятся о детях и учатся дистанционно, не могут работать полный день при частичной оплате, пишет WSJ. Такие меры также показывают, что экономика все больше «раскалывается» надвое: с одной стороны оказываются «белые воротнички» из сфер, мало затронутых пандемией, а с другой – работники с более низким уровнем доходов, среди которых миллионы потеряли работу или столкнулись с сокращением рабочих часов.
«Когда все только начиналось, это было так: «Да, все мы в этом вместе, это непростое время, мы все должны идти на жертвы и сплотиться. Теперь, когда все это затянулось, ситуация, мне кажется, немного изменилась», – прокомментировала WSJ партнер консалтинговой фирмы Compensation Advisory Partners Сьюзан Шредер.
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