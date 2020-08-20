МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Фонд намерен продолжать сотрудничество с нашим государством по программе Stand-by.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Йосты Люнгмана.

Он пояснил, что сейчас продолжаются дискуссии с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от Фонда, а также экономической и финансовой политики государства.

Среди ключевых требований – завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

“Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых Отзывов меморандум об экономической и финансовой политике. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии”, – пояснил Люнгман.

Дата начала работы по пересмотру программы еще не определена. Неизвестно и то, когда следующая миссия приедет в Украину и оценит требования со стороны украинского правительства.