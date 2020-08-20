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Главные экономические события за годы независимости Украины (инфографика)

Красочных событий в истории независимой Украины – хоть отбавляй. Тут и мировые рекорды, экономические свершения и не один финансовый кризис.

В День независимости редакция Finance.ua выбрала важнейшие финансовые события, которые произошли в истории родной Украины.

По материалам Finance.UA
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