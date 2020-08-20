Налоговая служба перевыполнила бюджет на 14,6 млрд гривен

Государственная налоговая служба Украины в мае-августе не только наверстала отставание наполнения бюджета в сумме 11,7 млрд грн, но и перевыполнила его на 14,6 млрд грн.
Такие результаты представила пресс-служба ГНС.
Отмечается, что несмотря на сокращение ВВП на 6,5% в первом полугодии 2020 года, темп роста совокупных поступлений платежей ДПС за 8 месяцев составил +10,1%.
Таким образом в общий фонд бюджета поступило на 49,3 млрд грн больше (+16,3%), чем за аналогичный период 2019 года.
В частности выплаты НДС составили на 19,7 млрд грн больше, чем плановые показатели – +36,8%.
По сравнению с этим же периодом 2019 года – +21,4 млрд грн (в 1,4 раза больше).
Отмечается, что только за август 2020 г. ожидаемое перевыполнение плана бюджетных поступлений составило 10,8 млрд грн (+25,6%). По сравнению с 2019 годом – на 2,9 млрд грн больше.
Что касается НДС, то в в августе удалось собрать на 8,4 млрд грн больше, чем в плане. По сравнению с 2019 годом – на 5,4 млрд грн больше.
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