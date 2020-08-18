Как подскочат цены на газ в Украине: прогноз эксперта

В Украине тарифы на газ для населения вырастут в два раза. Об этом рассказал “Комментариям” член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
“Уже начался процесс роста цен на биржах ЕС. И поэтому тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем это было летом – вместо 3 грн за кубометр будет 6 грн”, – заявил он.
Поэтому, говорит эксперт, украинцам не избежать повышения тарифов на газ.
“Особенно показательна ситуация с “Нафтогазом”, который годовой тариф поставил на уровне почти 4700 грн за 1000 куб. м – это без транспортировки. Газсбыты поставили меньшую цену – 4500 грн. При этом газсбыты закупают газ на тех же рынках ЕС или в Украине у частных компаний. Но “Нафтогаз” полностью контролирует государственную компанию “Укргаздобыча” и газ собственной добычи. То есть, они могут предлагать более дешевую цену. Но не предлагают, а будут фактически зарабатывать на украинцах дополнительную маржу, прибыль. Поэтому где-то к таким ценам нужно готовиться народу”.
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