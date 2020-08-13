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В Украине в три раза повысят платежки за газ, но не для всех: кому придется переплатить

В Украине в три раза повысят платежки за газ, но не для всех: кому придется переплатить

В Украине те семьи, которые откажутся от установки газового счетчика, вынуждены будут платить за газ в три раза больше.

Так, например, если сейчас семья из трех человек, пользующаяся только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по предельным нормативам придется заплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). Например, по действующему тарифу сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн. То есть в три раза.

Как рассказал OBOZREVATEL первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, в законе действительно сказано, что с 1 января 2021 газ тем, у кого нет счетчика, вовсе должны отключить. Но по ощущениям парламентария, вместо этого всего лишь продлят старую норму. “У меня есть ощущение, что действие закона, позволяющего платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продлят”, – сказал Кучеренко.

Более того, как рассказали на горячей линии одного из облгазов, чтобы перейти на новый норматив официально, нужно подписать протокол об отказе от установки счетчика. Если просто не открыть дверь в свою квартиру, отказом это считаться не может.

Кстати, проблемы могут быть и с субсидией, которая покрывает социальные, а не предельные нормы потребления. То есть за разницу в таком случае придется платить из собственного кармана. В случае с семьей из трех человек и с газовой плитой речь идет о 58,2 грн в месяц.

В облгазах рассказали, что сейчас есть надежда, что Минэнерго разработает проект изменений в закон, проведет через заседание Кабмина и предложит Раде внести правки в закон.

В противном случае поставщики окажутся перед выбором: либо соблюдать закон и ограничить поставки и лишиться прибыли, либо нарушить закон и продолжить поставлять газ украинцам.

И это нововведение коснется огромного количества семей. Точной цифры нет (счетчики устанавливают каждый день), но еще несколько месяцев назад в Министерстве энергетики публиковали предложения изменить нормативы, где указывали, что счетчиков на газ нет в 3,3 млн квартир.

“Отсутствие счетчиков природного газа в 3,3 млн квартир (домохозяйств) ставит в неравные условия бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками газа, поскольку модель поведения бытовых потребителей, не имеющих счетчиков природного газа, существенно отличается”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

  • В компании “Нафтогаз” заявили, что запускают новый тариф – “Годовой”. Клиенты газоснабжающей компании могут покупать “голубое топливо” по фиксированной годовой цене и использовать его в течение 12 месяцев.
  • Не платить за коммунальные услуги станет невыгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню. Через три года может набежать до 50% от суммы долга.

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По материалам Обозреватель
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