Xiaomi выпустила доступный игровой компьютер (фото)

Xiaomi на платформе Youpin выпустила настольный компьютер Ningmei Soul GI6 на базе процессоров AMD Ryzen R5 2600. Начальная цена настольного ПК составляет 1799 юаней (~ 260 долларов США).
Всего будут три версии – Share, Fun и Enjoy. Настольный ПК оснащен процессором AMD Ryzen R5 2600 и графической картой RX550 4G. Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 180 ГБ твердотельного накопителя. Он может достигать 160 кадров в секунду с высокими характеристиками.
Версия Fun также оснащена процессором Ryzen R5 2600, но оснащена графической картой RX590 8G. Он также включает в себя 8 ГБ памяти и больший объем SSD – 256 ГБ. Эта версия может достигать 110 кадров в секунду с высокими спецэффектами для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Он имеет более высокую цену в 2599 юаней ($375) из-за улучшенной видеокарты и большего объема памяти.
Наконец, версия Enjoy, которая стоит 2999 юаней ($433), имеет графическую карту RX590 8G, как и Fun-версия. Однако процессор сочетается с 16 ГБ памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Он также может достигать 110 кадров в секунду с высокими спецэффектами для PlayerUnknown’s Battlegrounds. С точки зрения дизайна настольный компьютер Ningmei Soul GI6 имеет привлекательный внешний вид, состоящий из прозрачной внешней крышки. Он также имеет конструкцию с двумя вентиляторами, которая имеет относительно хорошие характеристики рассеивания тепла. Благодаря твердотельному жесткому диску время загрузки компьютера составляет всего 9 секунд.
Кроме того, настольный ПК Ningmei оснащен высокопроизводительной материнской платой ASUS Master Series A320. Он в равной степени поставляется с пятиступенчатой аппаратной защитой с использованием многоуровневой изоляции каналов и технологии экранирования звука, так что звук выводится чистым в спокойной среде, что упрощает захват звука во время игр. ПК в корпусе Tower в настоящее время продается на Xiaomi Youpin.
Фото: xiaomiyoupin.com
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