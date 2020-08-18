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Xiaomi выпустила доступный игровой компьютер (фото)

Xiaomi выпустила доступный игровой компьютер (фото)

Xiaomi на платформе Youpin выпустила настольный компьютер Ningmei Soul GI6 на базе процессоров AMD Ryzen R5 2600. Начальная цена настольного ПК составляет 1799 юаней (~ 260 долларов США).

Всего будут три версии – Share, Fun и Enjoy. Настольный ПК оснащен процессором AMD Ryzen R5 2600 и графической картой RX550 4G. Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 180 ГБ твердотельного накопителя. Он может достигать 160 кадров в секунду с высокими характеристиками.

Версия Fun также оснащена процессором Ryzen R5 2600, но оснащена графической картой RX590 8G. Он также включает в себя 8 ГБ памяти и больший объем SSD – 256 ГБ. Эта версия может достигать 110 кадров в секунду с высокими спецэффектами для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Он имеет более высокую цену в 2599 юаней ($375) из-за улучшенной видеокарты и большего объема памяти.

Наконец, версия Enjoy, которая стоит 2999 юаней ($433), имеет графическую карту RX590 8G, как и Fun-версия. Однако процессор сочетается с 16 ГБ памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Он также может достигать 110 кадров в секунду с высокими спецэффектами для PlayerUnknown’s Battlegrounds. С точки зрения дизайна настольный компьютер Ningmei Soul GI6 имеет привлекательный внешний вид, состоящий из прозрачной внешней крышки. Он также имеет конструкцию с двумя вентиляторами, которая имеет относительно хорошие характеристики рассеивания тепла. Благодаря твердотельному жесткому диску время загрузки компьютера составляет всего 9 секунд.

Кроме того, настольный ПК Ningmei оснащен высокопроизводительной материнской платой ASUS Master Series A320. Он в равной степени поставляется с пятиступенчатой ​​аппаратной защитой с использованием многоуровневой изоляции каналов и технологии экранирования звука, так что звук выводится чистым в спокойной среде, что упрощает захват звука во время игр. ПК в корпусе Tower в настоящее время продается на Xiaomi Youpin.


Фото: xiaomiyoupin.com

По материалам bigmir.net
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