0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

LG приступила к разработкам решений для сетей 6G

LG приступила к разработкам решений для сетей 6G

Компания LG Electronics подписала соглашение с южнокорейскими партнерами, в рамках которых начнутся разработки телекоммуникационных технологий для сетей 6G.

Речь идет о взаимодействии LG с Корейским научно-исследовательским институтом стандартов (KRISS) и с Корейским институтом передовых технологий (KAIST). Участники проекта будут исследовать возможности реализации передачи данных со скоростью 1 Тб/c.

Начиная со второй половины 2020 года LG Electronics вместе со своими партнерами приступят к разработкам в терагерцовом диапазоне. План включает создание и управление инфраструктурой для проверки технологий, обнаружения частот и анализа характеристик каналов.

Глава KRISS Пак Хён Мин надеется, что разрабатываемые Корейским научно-исследовательским институтом стандартов и науки решения станут для корейских компаний эффективным инструментом для обеспечения глобальной конкурентоспособности в исследованиях и разработках 6G.

В LG прогнозируют, что коммерциализация систем 6G начнется в 2029 году.

Ожидается, что 6G будет в 5 раз быстрее 5G.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.