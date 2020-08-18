LG приступила к разработкам решений для сетей 6G

Компания LG Electronics подписала соглашение с южнокорейскими партнерами, в рамках которых начнутся разработки телекоммуникационных технологий для сетей 6G.
Речь идет о взаимодействии LG с Корейским научно-исследовательским институтом стандартов (KRISS) и с Корейским институтом передовых технологий (KAIST). Участники проекта будут исследовать возможности реализации передачи данных со скоростью 1 Тб/c.
Начиная со второй половины 2020 года LG Electronics вместе со своими партнерами приступят к разработкам в терагерцовом диапазоне. План включает создание и управление инфраструктурой для проверки технологий, обнаружения частот и анализа характеристик каналов.
Глава KRISS Пак Хён Мин надеется, что разрабатываемые Корейским научно-исследовательским институтом стандартов и науки решения станут для корейских компаний эффективным инструментом для обеспечения глобальной конкурентоспособности в исследованиях и разработках 6G.
В LG прогнозируют, что коммерциализация систем 6G начнется в 2029 году.
Ожидается, что 6G будет в 5 раз быстрее 5G.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 2912 21
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроектаВчера, 11:05 - 1634 13
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Вчера, 15:10 - 588 6
Правительство будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежомВчера, 08:45 - 622 5
Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение экспертаВчера, 21:02 - 1686 3
Почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам - Объяснение ПФВчера, 09:06 - 11423 2
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 2912 21
Если нет интернета, а плату начисляют: украинцам дали советВчера, 09:35 - 1834
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов - вывести из "тени"Вчера, 10:07 - 1799 3
Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение экспертаВчера, 21:02 - 1686 3
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Вчера, 15:10 - 587 6
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2348
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1492 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1423 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1481 6