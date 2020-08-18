LG приступила к разработкам решений для сетей 6G

Компания LG Electronics подписала соглашение с южнокорейскими партнерами, в рамках которых начнутся разработки телекоммуникационных технологий для сетей 6G.

Речь идет о взаимодействии LG с Корейским научно-исследовательским институтом стандартов (KRISS) и с Корейским институтом передовых технологий (KAIST). Участники проекта будут исследовать возможности реализации передачи данных со скоростью 1 Тб/c.

Начиная со второй половины 2020 года LG Electronics вместе со своими партнерами приступят к разработкам в терагерцовом диапазоне. План включает создание и управление инфраструктурой для проверки технологий, обнаружения частот и анализа характеристик каналов.

Глава KRISS Пак Хён Мин надеется, что разрабатываемые Корейским научно-исследовательским институтом стандартов и науки решения станут для корейских компаний эффективным инструментом для обеспечения глобальной конкурентоспособности в исследованиях и разработках 6G.

В LG прогнозируют, что коммерциализация систем 6G начнется в 2029 году.

Ожидается, что 6G будет в 5 раз быстрее 5G.