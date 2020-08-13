0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

В Германии стартовало первое в истории страны долгосрочное исследование безусловного (гарантированного) базового дохода.

В рамках исследования 120 добровольцам, которые зарегистрируются для участия в проекте, будут выплачивать ежемесячно 1433 евро в течение трех лет.

Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований совместно с инициативой Mein Grundeinkommen (Мой основной доход), а также Институтом Макса Планка и Кельнским университетом.

Выплаты участникам исследования, которые будут финансироваться за счет частных пожертвований, начнутся с весны следующего года.

“Мы хотим знать, как получение базового дохода влияет на поведение и отношения, и может ли базовый доход помочь справиться с текущими вызовами в нашем обществе”, – рассказал Михаэль Бомаер из инициативы Mein Grundeinkommen.

Одна из главных дискуссий вокруг идеи общего безусловного базового дохода состоит в том, побуждает ли это людей активнее участвовать в экономических отношениях или интегрироваться в общество, или же это только поощряет лень.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.