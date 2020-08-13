В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

В Германии стартовало первое в истории страны долгосрочное исследование безусловного (гарантированного) базового дохода.
В рамках исследования 120 добровольцам, которые зарегистрируются для участия в проекте, будут выплачивать ежемесячно 1433 евро в течение трех лет.
Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований совместно с инициативой Mein Grundeinkommen (Мой основной доход), а также Институтом Макса Планка и Кельнским университетом.
Выплаты участникам исследования, которые будут финансироваться за счет частных пожертвований, начнутся с весны следующего года.
“Мы хотим знать, как получение базового дохода влияет на поведение и отношения, и может ли базовый доход помочь справиться с текущими вызовами в нашем обществе”, – рассказал Михаэль Бомаер из инициативы Mein Grundeinkommen.
Одна из главных дискуссий вокруг идеи общего безусловного базового дохода состоит в том, побуждает ли это людей активнее участвовать в экономических отношениях или интегрироваться в общество, или же это только поощряет лень.
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