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Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерна на 2020 год

Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерна на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины скорректировало прогнозируемое производство зерновых. Прогноз урожая 2020 года уменьшен с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Погодные условия последних недель вызвали либо потерю потенциального урожая кукурузы, либо существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна – на уровне 70 млн тонн”, – прокомментировал заместитель министра Тарас Высоцкий.

В общем, по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн. Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн тонн снижен до 35 млн тонн, следовательно, обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.

Минэкономики и участниками зернового рынка согласованы предельные объемы экспорта зерна на 2020/21 МГ – 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, всего в 2019 году было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

По материалам РБК-Украина
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