Имущественные налоги следует уплатить до 1 сентября, - ГНС

Главное управление ГНС в Киевской области напоминает гражданам о необходимости уплатить до 1 сентября 2020 года имущественные налоги.
К имущественным налогам относятся:
Начисление сумм имущественных налогов производится контролирующими органами, которые присылают налогоплательщикам уведомления об уплате суммы/сумм налогов и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления.
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Налоговые обязательства за отчетный год уплачиваются физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления.
Обращаем внимание, что физические лица – налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту регистрации) для проведения сверки данных по:
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