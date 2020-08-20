Имущественные налоги следует уплатить до 1 сентября, - ГНС

Главное управление ГНС в Киевской области напоминает гражданам о необходимости уплатить до 1 сентября 2020 года имущественные налоги.

К имущественным налогам относятся:

плата за землю;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

транспортный налог.

Начисление сумм имущественных налогов производится контролирующими органами, которые присылают налогоплательщикам уведомления об уплате суммы/сумм налогов и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления.

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Налоговые обязательства за отчетный год уплачиваются физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления.

Обращаем внимание, что физические лица – налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту регистрации) для проведения сверки данных по:

объектам налогообложения, находящимся в собственности плательщика налога;

праву на применение льготы по уплате налога;

размеру ставок налога;

начисленной сумме налога.

Справка Finance.ua:

Зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты №3704, 3705 и 3706 меняют транспортный налог – он перестанет быть сбором на элитные автомобили.

В “Слуге народа” объяснили, от чего будет зависеть налог на землю – от стоимости или прибыли?