Новая индексация пенсий в Украине: как и кому повысят выплаты в 2021 году

В Украине в 2021-м проведут индексацию пенсий. В марте следующего года перерасчет составит около 15%.
Повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец. Например, могут быть надбавки за сверхстаж, надбавка к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа.
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Повышение составит около 15%. Например, если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).
Пенсии в Украине рассчитываются по формуле:
Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что “старые” пенсионеры ежегодно становятся беднее, а “новые”, которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.
Чтобы исправить ситуацию, еще прошлая власть решила ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.
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