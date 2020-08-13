Фрилансеры готовы перейти на работу по найму (исследование)

Значительная часть фрилансеров готова перейти на наемную работу. При этом определяющим критерием для них является возможность работать удаленно.
Об этом свидетельсвтуют результаты опроса, проведенного Freelancehunt.
Как показывает опрос:
Инфографика: Freelancehunt
При этом предпочтения фрилансеров разделяются почти поровну, когда речь заходит о работе в офисе:
Инфографика: Freelancehunt
Больше трети опрошенных на вопрос о мотивах перехода на наемную работу ответили так: «Готов работать там, где платят». Также среди вариантов ответов: «Больше люблю живое общение», «Нет движухи, работа дома надоедает», «Нужен опытный ментор» и «Научился совмещать офис и фриланс».
Инфографика: Freelancehunt
Уровень зарплат:
Наиболее востребованными на рынке остаются специалисты, которые работают в сферах IT и маркетинга, а также в смежных направлениях: продажи, дизайн, контент, тексты и другое. Представители этих специальностей на сервисе первыми высказали готовность работать в штате. Карантин увеличил спрос на узкопрофильных специалистов.
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