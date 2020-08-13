DGTL марафон уже завтра

Как диджитализировать даже консервативные ниши? Зачем вашему бизнесу нужны каналы в Tiktok и Youtube? Как адаптироваться к онлайн сферам, которые до пандемии считались исключительно оффлайновыми? 19 августа на DGTL марафоне СЕО, СМО и digital-эксперты с Raketa, WOG, Контрамарка Ощадбанк, 1+1 digital и еще более 10 компаний поделятся новаторскими инструментами работы с аудиторией онлайн.
Детали: https://dgtl.mmr.ua
Вы узнаете:
Также организаторы внедрили формат участия FREE, по которому все желающие получат доступ к выступлениям четырех спикеров бесплатно.
Формат FULL включая доступ к выступлениям 18 спикеров, максимальный эффект присутствия за счет трансляции в профессиональной студии, возможность задать вопросы экспертам во время выступления – их озвучит ведущий-модератор.
Выбрать формат и зарегистрироваться: https://dgtl.mmr.ua
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