Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспорта

В Украине вскоре все граждане должны будут поменять паспорта старого образца на новые пластиковые документы. Кабинет Министров Украины подает в Верховную Раду законопроект об отмене бумажных паспортов гражданина Украины и замене их на пластиковые.
Об этом сообщает ТСН.
Как указано в законопроекте “О паспорте гражданина Украины в форме книжечки”, требовать от граждан срочно сдать бумажные паспорта не будут, однако будут установлены новые сроки выдачи для тех, которые уже изданы, и некоторым категориям будут менять паспорта на пластиковые обязательно.
Вклеивать фото в паспорт больше украинцы не будут. Кабмин хочет, чтобы у всех были пластиковые ID-карты. Избавляться от бумажных книжек будут постепенно: в 25 и 45 лет. Это утвердят законом. Если его примут, то все бумажные паспорта в форме книжечки будут иметь срок действия. Когда он закончится, надо будет оформить пластик.
Сейчас ID-карта на замену паспорта образца 1994 года стоит 745 гривен. За срочность придется заплатить еще 113 гривен.
Новые паспорта придется делать всем, кому исполнилось 25 и 45 лет.
Далее новая ID-карта обновляется каждые десять лет. Бессрочными бумажные паспорта будут только у тех, кто успел вклеить фото в 45 лет еще до принятия нового закона.
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