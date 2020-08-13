Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспорта

В Украине вскоре все граждане должны будут поменять паспорта старого образца на новые пластиковые документы. Кабинет Министров Украины подает в Верховную Раду законопроект об отмене бумажных паспортов гражданина Украины и замене их на пластиковые.

Об этом сообщает ТСН.

Как указано в законопроекте “О паспорте гражданина Украины в форме книжечки”, требовать от граждан срочно сдать бумажные паспорта не будут, однако будут установлены новые сроки выдачи для тех, которые уже изданы, и некоторым категориям будут менять паспорта на пластиковые обязательно.

Вклеивать фото в паспорт больше украинцы не будут. Кабмин хочет, чтобы у всех были пластиковые ID-карты. Избавляться от бумажных книжек будут постепенно: в 25 и 45 лет. Это утвердят законом. Если его примут, то все бумажные паспорта в форме книжечки будут иметь срок действия. Когда он закончится, надо будет оформить пластик.

Сейчас ID-карта на замену паспорта образца 1994 года стоит 745 гривен. За срочность придется заплатить еще 113 гривен.

Новые паспорта придется делать всем, кому исполнилось 25 и 45 лет.

Далее новая ID-карта обновляется каждые десять лет. Бессрочными бумажные паспорта будут только у тех, кто успел вклеить фото в 45 лет еще до принятия нового закона.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.