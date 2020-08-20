Названы самые популярные минивэны на украинском авторынке

С начала 2020 года на рынке минивэнов наибольшей популярностью среди украинцев пользовался Renault Scenic. Также в тройку лидеров вошел другой представитель французского автопрома – Citroen C4 Picasso.

Об этом сообщает Auto.Ria со ссылкой на статистические данные МВД о регистрациях автотранспортных средств.

Топ-10 самых популярных б/у авто в данном сегменте сформировался следующим образом:

Renault Scenic – от $3,8 тыс. Популярность на нашем рынке модель третьего поколения обрела во время наплыва б/у авто из Европы. С учетом стоимости, авто обладает стойким к коррозии кузовом, просторным салоном, а также надежной подвеской;

Opel Zafira – от $4 тыс. Версия “В” поступила в продажу в 2005 году, в 2008-м проведен рестайлинг, в таком виде автомобиль выпускался до 2011 года. Потом началось производство третьей версии. Это универсальное авто с хорошим оснащением. Дизельные варианты помогут сэкономить;

Citroen C4 Picasso – от $5,5 тыс. Характеризуется повышенной вместимостью за счет двух дополнительных пассажирских мест. Комплектация – максимальная для рынка Shine, со стеклянной панорамной крышей, 17-дюймовыми колесными дисками;

Ford C-Max – от $4,5 тыс;

Opel Meriva – от $4 тыс;

Peugeot 5008 – от $6,5 тыс. Снаружи модель больше похожа на минивэн, разве что немного приподнятый. Средний ряд имеет один изъян – сиденья установлены слишком высоко, и пассажиры ростом от 180 см могут ощущать дискомфорт;

Mazda 5 – от $5,5 тыс;

Mitsubishi Grandis – от $6 тыс;

Renault Espace – от $4,7 тыс. Автомобиль оснащен 1,6-литровым дизельным двигателем. Расход в городе достигает 8 л. При этом за его пределами можно вложиться в 5 л;

Kia Carens – от $5,1 тыс.

Также в текущем году украинцы отдавали предпочтение Mercedes-Benz B-class (от $6,5 тыс.), Chevrolet Tacuma (от $3,6 тыс.), Ford Galaxy (от $4,8 тыс.), Toyota Corolla Verso (от $6 тыс.).