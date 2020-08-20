Названы самые популярные минивэны на украинском авторынке

С начала 2020 года на рынке минивэнов наибольшей популярностью среди украинцев пользовался Renault Scenic. Также в тройку лидеров вошел другой представитель французского автопрома – Citroen C4 Picasso.
Об этом сообщает Auto.Ria со ссылкой на статистические данные МВД о регистрациях автотранспортных средств.
Топ-10 самых популярных б/у авто в данном сегменте сформировался следующим образом:
Также в текущем году украинцы отдавали предпочтение Mercedes-Benz B-class (от $6,5 тыс.), Chevrolet Tacuma (от $3,6 тыс.), Ford Galaxy (от $4,8 тыс.), Toyota Corolla Verso (от $6 тыс.).
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