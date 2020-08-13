Как зарегистрировать программный РРО: советы от ГНС

Субъект хозяйствования, который намерен зарегистрировать программный регистратор расчетных операций (ПРРО), должен состоять на учете в контролирующем органе. Также на учете должна состоять его хозяйственная единица, где будет использоваться ПРРО.

Об этом сообщает ГНС в Полтавской области.

Как производится регистрация ПРРО:

после установки программного решения на соответствующее устройство ПРРО подлежит регистрации;

для регистрации ПРРО нужно составить заявление по форме № 1-прро (форма J/F 1316602). Заявление в электронной форме подается на фискальный сервер средствами электронного кабинета или средствами Единого окна подачи электронной отчетности;

фискальным сервером производится автоматизированная обработка заявления, по результатам которой ПРРО регистрируется или формируется отказ в регистрации ПРРО ;

при регистрации каждому ПРРО автоматически формируется и присваивается фискальный номер, который является уникальным числовым порядковым номером учетной записи в Реестре ПРРО ;

датой регистрации ПРРО является дата формирования фискального номера ПРРО .

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Также для работы ПРРО необходимо предоставить данные сертификатов электронных подписей или печатей. Такие данные вносятся в Реестр на основании поданного субъектами хозяйствования в электронной форме Уведомления о предоставлении информации относительно квалифицированного сертификата открытого ключа (для уведомлений о сертификатах открытых ключей, которые применяются в ПРРО) (форма J/F 1391801) с указанием идентификатора ключа.

На период отсутствия связи между фискальным сервером и ПРРО расчетные операции проводятся в режиме, который может длиться 36 часов кряду.

Предприятие может использовать фискальные номера из диапазона фискальных номеров не более 168 часов в течение месяца.

При обмене валюты режим оффлайн не применяется.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций. Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство в качестве кассового аппарата.

С 1 октября 2020 года вступает в силу норма о “кэшбэке”, которая предусматривает возврат стоимости покупки за нарушение в выдаче чека. Также вводится применение полного размера штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% суммы во время первого нарушения и 150% за каждое последующее).

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