Как зарегистрировать программный РРО: советы от ГНС

Субъект хозяйствования, который намерен зарегистрировать программный регистратор расчетных операций (ПРРО), должен состоять на учете в контролирующем органе. Также на учете должна состоять его хозяйственная единица, где будет использоваться ПРРО.
Об этом сообщает ГНС в Полтавской области.
Как производится регистрация ПРРО:
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Также для работы ПРРО необходимо предоставить данные сертификатов электронных подписей или печатей. Такие данные вносятся в Реестр на основании поданного субъектами хозяйствования в электронной форме Уведомления о предоставлении информации относительно квалифицированного сертификата открытого ключа (для уведомлений о сертификатах открытых ключей, которые применяются в ПРРО) (форма J/F 1391801) с указанием идентификатора ключа.
На период отсутствия связи между фискальным сервером и ПРРО расчетные операции проводятся в режиме, который может длиться 36 часов кряду.
Предприятие может использовать фискальные номера из диапазона фискальных номеров не более 168 часов в течение месяца.
При обмене валюты режим оффлайн не применяется.
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