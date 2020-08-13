Правительство предлагает поэтапную замену украинского паспорта в форме книжечки на карту - законопроект

Кабинет Министров предлагает поэтапную замену паспорта гражданина Украины в форме книжечки на карту.
На официальном сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №3986-1 «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки», внесенный правительством.
“По общему правилу и международным нормам, реализация государственных функций должна осуществляться без принуждения человека к даче согласия на обработку персональных данных, их обработка должна осуществляться, как и ранее, в пределах и на основании тех законов и нормативно-правовых актов Украины, на основании которых возникают правоотношения между гражданином и государством. При этом упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Лица, которые отказались от обработки их персональных данных должны иметь альтернативу – использование традиционных методов идентификации личности”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Основные положения проекта:
Срок действия паспорта в форме книжечки составляет:
То есть законопроектом предусмотрена постепенная замена паспорта гражданина Украины в форме книжечки на карту. При этом предусмотрено, что порядок изъятия, возврата государству, признания недействительным обмена паспорта в форме книжечки на карту и его уничтожения устанавливается Кабинетом Министров.
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