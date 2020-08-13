Правительство предлагает поэтапную замену украинского паспорта в форме книжечки на карту - законопроект

Кабинет Министров предлагает поэтапную замену паспорта гражданина Украины в форме книжечки на карту.

На официальном сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №3986-1 «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки», внесенный правительством.

“По общему правилу и международным нормам, реализация государственных функций должна осуществляться без принуждения человека к даче согласия на обработку персональных данных, их обработка должна осуществляться, как и ранее, в пределах и на основании тех законов и нормативно-правовых актов Украины, на основании которых возникают правоотношения между гражданином и государством. При этом упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Лица, которые отказались от обработки их персональных данных должны иметь альтернативу – использование традиционных методов идентификации личности”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Основные положения проекта:

паспорт гражданина Украины в форме книжечки является документом, удостоверяющим личность владельца и подтверждающим гражданство Украины;

паспорт является действительным для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций, оформления поручений другим лицам для представительства перед третьим лицом только на территории Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины;

срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не ограничивается;

в паспорт гражданина Украины в форме книжечки при достижении гражданином 25- и 45-летнего возраста вклеиваются новые фотографии, соответствующие его возрасту. Паспорт, в котором не вклеены такие фотокарточки при достижении его владельцем указанного возраста, считается недействительным.

Срок действия паспорта в форме книжечки составляет:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет – до Дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста. А в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, – фотокарточка во время оформления паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае если паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, — фотокарточка во время его оформления.

То есть законопроектом предусмотрена постепенная замена паспорта гражданина Украины в форме книжечки на карту. При этом предусмотрено, что порядок изъятия, возврата государству, признания недействительным обмена паспорта в форме книжечки на карту и его уничтожения устанавливается Кабинетом Министров.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

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