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Обвал на рынке аренды жилья: цены сейчас и прогнозы на осень

Обвал на рынке аренды жилья: цены сейчас и прогнозы на осень

Официальная статистика этого не показывает, но эксперты утверждают, что цены на аренду жилья упали из-за пандемии и сезонности. Какие цены сейчас и чего ждать осенью?

По официальным данным Госстата, средняя месячная аренда за однокомнатную квартиру в Украине в июле составила 3830 гривен, что является самой высокой ценой за этот год.

Самые дорогие города для жизни – Киев (7409 гривен), за ним следуют Одесская, Харьковская и Львовские области (4,7–5,2 тысячи гривен).

Зато дешевле всего снимают жилье жители Луганщины, Сумщины и Ивано-Франковщины (несколько больше 2 тысяч гривен).

Цены упали из-за сочетания двух факторов – пандемии и сезонности. Традиционно лето является слабым сезоном для долговременной аренды жилья, особенно квартир. Студенты разъезжаются по домам, а более популярными становятся загородные дома.

Каждый шестой во Львове – студент. Значительное их количество в Киеве, Харькове и Одессе и других крупных городах. Поэтому понятно, что без них предложение на рынке аренды выше, а спрос ниже. Поэтому арендодатели вынуждены снижать цену.

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В первые месяцы из-за пандемии многие люди потеряли работу или доходы, что тоже заставило их отказаться от найма жилья. Теперь, при адаптивном карантине, ситуация медленно приходит в норму, но все еще далека от нее. Есть категория работников, которые и в дальнейшем работают в удаленном режиме, поэтому физически не привязаны к городу, в котором работают.

Прогнозы на осень. Эксперты по недвижимости сходятся во мнении, что цены осенью немного вырастут, но не вернутся к допандемическому уровню. Председатель правления Национальной ассоциации брокеров Руслан Русовый в эфире 24 канала отметил: надо помнить, что цена меняется относительно доллара. На рынке недвижимости все привязано к валюте. Если гривна дешевле – недвижимость тоже начинает дешеветь. Если гривна стабильнее – аренда становится дороже.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Телеканал новин 24
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