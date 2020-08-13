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ТОП-сервисы для взаимодействия с е-подписью от Минцифры

ТОП-сервисы для взаимодействия с е-подписью от Минцифры

Более 260 тысяч – столько раз украинцы проверили и наложили электронную подпись на ресурсах Минцифры на прошлой неделе.

Об этом сообщили в Минцифры.

Сервис по подписанию документов электронной подписью и его проверки доступен на четырех платформах.

Функции и преимущества каждой из платформ:

  • сайт Интегрированной системы электронной идентификации – сервис создания электронной подписи на электронных документах и ​​его проверки – лишь малая часть того, что может предложить ИСЭИ. Для всех владельцев информационно-телекоммуникационных систем – государства и бизнеса – это возможность обеспечить удобную и безопасную электронную идентификацию и аутентификацию граждан любым доступным способом;
  • сайт Центрального удостоверяющего органа – владельцы электронных подписей могут подписать документ односторонне, создать несколько подписей последовательно, а также проверить достоверность электронных подписей. Начинающие могут найти на сайте всю необходимую информацию о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг в актуальном состоянии;
  • Портал Дія – здесь е-подпись может пригодиться не только для авторизации на портале и получения государственных услуг онлайн. При необходимости вы можете проверить е-подпись и создать ее на документе – для этого авторизация на портале не требуется;
  • сайт квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Дія – процесс создания электронной подписи на документе и проверки подписанного документа на сайте поставщика происходит по такому же принципу, как и на всех остальных площадках. Кроме этого, на сайте можно заказать квалифицированный сертификат электронной подписи онлайн, а затем получить его в одном из пунктов обслуживания. Еще две функции, которые доступны онлайн – дистанционное получение нового сертификата с помощью действующего, срок действия которого истекает, и возможность сформировать заявление для изменения статуса квалифицированного сертификата.

Справка Finance.ua:

  • Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – то, что раньше называли ЭЦП (электронная цифровая подпись), можно получить совершенно бесплатно. Это доступно онлайн и оффлайн.
  • Подписать документ электронной подписью можно на портале “Дія” всего за 3 минуты: нужно загрузить файл подписи и файл для подписания, подтвердить подписание и загрузить файл с подписью.
  • Электронные документы имеют юридическую силу, но многие предприниматели сомневаются, начинать ли ими пользоваться. Поэтому в Минцифры дали советы, как использовать е-документы.

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По материалам Finance.UA
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