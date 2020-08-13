Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.
Об этом глава правительства написал в FACEBOOK.
“В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо возобновления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно”, – говорится в сообщении.
По его словам, коронакризис – это не только серьезный удар по медицинским системам стран. Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.
Фактически все мировые экономики показали резкое падение ВВП во втором квартале:
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