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Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться - Шмыгаль

Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.

Об этом глава правительства написал в FACEBOOK.

“В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо возобновления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно”, – говорится в сообщении.

По его словам, коронакризис – это не только серьезный удар по медицинским системам стран. Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

Фактически все мировые экономики показали резкое падение ВВП во втором квартале:

  • Испания -22,1%;
  • Великобритания -21,7%;
  • Франция -19%;
  • Германия -11,7%;
  • Украина -11,4%;
  • США -9,5%;
  • Польша -7,9%.

Справка Finance.ua:

  • Высокая инфляция приведет к росту ставок по кредитам, считает глава Министерства финансов Сергей Марченко.
  • Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По материалам Finance.UA
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