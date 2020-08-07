0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Межбанк: доллар подешевел

Межбанк: доллар подешевел

Пятница отличилась меньшими объемами операций на валютном межбанке по сравнению с четвергом, но в целом снова прошла позитивно для гривны.

Предложение почти постоянно превышало спрос. За день курс доллара просел только на 2 копейки – с 27,33/27,36 до 27,31/27,34 гривен, но лишь благодаря Нацбанку, который с самого утра выкупил $20 млн по 27,34 гривен и этим удержал курс от более существенного проседания.

После оперативной скупки регулятором стартового излишка предложения доллара – фактически всю сессию покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу.

Ход торгов:
Стартовав с утренних 27,33/27,36 гривен за доллар к 11 часам курс просел до 27,315/27,335 гривен. А НБУ уже успел выкупить $20 млн по 27,34 гривен.

Но уже ближе к 12 часам на торги вышли все основные покупатели, видимо посчитав, что “дно” по курсу достигнуто. Своими покупками они ненадолго подтянули котировки до уровня 27,35/27,37 к 12:00.

Однако потом спрос начал выдыхаться и на обед дилеры уже пошли при уровнях 27,34/27,36 гривен, а затем постепенно котировки стали проседать к отметке 27,33/27,35 к 15:00 и наконец – до 27,31/27,34 к завершению пятничной сессии.

Главные события 14 августа на межбанке:

  • Доллар подешевел на 2 копейки — с утренних 27,33/27,36 гривен до 27,31/27,34 к концу дня;
  • НБУ с самого утра купил $20 млн по 27,34 гривны и больше на торгах не появлялся;
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3473 гривен, а официальный на 17 августа установлен на отметке 27,3474 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,33 / 27,35
евро – 32,28 / 32,30
российский рубль – 0,3728 / 0,3733

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1828 / 1,1830

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.