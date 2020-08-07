Межбанк: доллар подешевел

Пятница отличилась меньшими объемами операций на валютном межбанке по сравнению с четвергом, но в целом снова прошла позитивно для гривны.

Предложение почти постоянно превышало спрос. За день курс доллара просел только на 2 копейки – с 27,33/27,36 до 27,31/27,34 гривен, но лишь благодаря Нацбанку, который с самого утра выкупил $20 млн по 27,34 гривен и этим удержал курс от более существенного проседания.

После оперативной скупки регулятором стартового излишка предложения доллара – фактически всю сессию покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,33/27,36 гривен за доллар к 11 часам курс просел до 27,315/27,335 гривен. А НБУ уже успел выкупить $20 млн по 27,34 гривен.

Но уже ближе к 12 часам на торги вышли все основные покупатели, видимо посчитав, что “дно” по курсу достигнуто. Своими покупками они ненадолго подтянули котировки до уровня 27,35/27,37 к 12:00.

Однако потом спрос начал выдыхаться и на обед дилеры уже пошли при уровнях 27,34/27,36 гривен, а затем постепенно котировки стали проседать к отметке 27,33/27,35 к 15:00 и наконец – до 27,31/27,34 к завершению пятничной сессии.

Главные события 14 августа на межбанке:

Доллар подешевел на 2 копейки — с утренних 27,33/27,36 гривен до 27,31/27,34 к концу дня;

НБУ с самого утра купил $20 млн по 27,34 гривны и больше на торгах не появлялся;

с самого утра купил $20 млн по 27,34 гривны и больше на торгах не появлялся; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3473 гривен, а официальный на 17 августа установлен на отметке 27,3474 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,33 / 27,35

евро – 32,28 / 32,30

российский рубль – 0,3728 / 0,3733

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1828 / 1,1830

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