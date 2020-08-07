Межбанк: доллар подешевел

Пятница отличилась меньшими объемами операций на валютном межбанке по сравнению с четвергом, но в целом снова прошла позитивно для гривны.
Предложение почти постоянно превышало спрос. За день курс доллара просел только на 2 копейки – с 27,33/27,36 до 27,31/27,34 гривен, но лишь благодаря Нацбанку, который с самого утра выкупил $20 млн по 27,34 гривен и этим удержал курс от более существенного проседания.
После оперативной скупки регулятором стартового излишка предложения доллара – фактически всю сессию покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 27,33/27,36 гривен за доллар к 11 часам курс просел до 27,315/27,335 гривен. А НБУ уже успел выкупить $20 млн по 27,34 гривен.
Но уже ближе к 12 часам на торги вышли все основные покупатели, видимо посчитав, что “дно” по курсу достигнуто. Своими покупками они ненадолго подтянули котировки до уровня 27,35/27,37 к 12:00.
Однако потом спрос начал выдыхаться и на обед дилеры уже пошли при уровнях 27,34/27,36 гривен, а затем постепенно котировки стали проседать к отметке 27,33/27,35 к 15:00 и наконец – до 27,31/27,34 к завершению пятничной сессии.
Главные события 14 августа на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,33 / 27,35
евро – 32,28 / 32,30
российский рубль – 0,3728 / 0,3733
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1828 / 1,1830
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1712 8
Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области6 ч. назад - 509 7
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни8 ч. назад - 657 5
Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 года4 ч. назад - 501 4
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии10 ч. назад - 2565 3
Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий6 ч. назад - 4198 1
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии10 ч. назад - 2565 3
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1712 8
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн10 ч. назад - 1512 2
Тестировщики Starlink рассказали о реальной скорости интернета от Илона Маска18 ч. назад - 1498 1
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 532
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 899 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1065 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1883 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1058