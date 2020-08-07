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Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 года

Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 года

Министерство экономики 14 августа обнародовало правительственный прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

Этот трехлетний прогноз был одобрен Кабинетом Министров 29 июля 2020 года, сообщает Минэкономики.

По базовому сценарию предполагается возобновление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в 2020 году, и прогнозируется:

  • рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году;
  • индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году;
  • увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников – на уровне 12,1% в 2021 году, 6% в 2022 году и 5,1% в 2023 году;
  • уровень безработицы в 2021 году – 9,2%, в 2022 году – 8,5%, в 2023 году – 8%;
  • рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году.

«Начиная с 2021 года предполагается дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, при доработке прогноза на 2021-2023 годы были учтены определенные Президентом Владимиром Зеленским задачи по повышению минимальной заработной платы.

В частности, средневзвешенный уровень минимальной зарплаты в 2021 году составит 6250 грн, в 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7176 грн.

“Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021 год», – добавил Петрашко.

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По материалам Финансовый клуб
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