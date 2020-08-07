Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 года

Министерство экономики 14 августа обнародовало правительственный прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.
Этот трехлетний прогноз был одобрен Кабинетом Министров 29 июля 2020 года, сообщает Минэкономики.
По базовому сценарию предполагается возобновление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в 2020 году, и прогнозируется:
«Начиная с 2021 года предполагается дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Читайте также: Гибкий курс гривны к доллару и низкая инфляция: НБУ планирует сохранить политику
По его словам, при доработке прогноза на 2021-2023 годы были учтены определенные Президентом Владимиром Зеленским задачи по повышению минимальной заработной платы.
В частности, средневзвешенный уровень минимальной зарплаты в 2021 году составит 6250 грн, в 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7176 грн.
“Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021 год», – добавил Петрашко.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1521 8
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни5 ч. назад - 510 4
Полиция раскрыла финансовую пирамиду на 8 млн грн. Среди обманутых – украинцы и иностранцыВчера, 16:46 - 1607 3
Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 годаОколо часа назад - 259 2
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии7 ч. назад - 2047 2
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии7 ч. назад - 2047 2
ТОП-5 моделей авто, которые украинцы выбирали в июле (инфографика)Вчера, 17:00 - 1820
Полиция раскрыла финансовую пирамиду на 8 млн грн. Среди обманутых – украинцы и иностранцыВчера, 16:46 - 1607 3
«Киевгорстрой» принял еще один жилой комплекс «Укрбуда»Вчера, 16:30 - 1560 1
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1521 8
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 501
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 890 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1051 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1871 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1053