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Как пенсионерам получить социальную помощь по уходу (инфографика)

Как пенсионерам получить социальную помощь по уходу (инфографика)

Пенсионеры имеют право получать социальную помощь по уходу за ими на дому. Эта услуга доступна всем, кто не может обслужить себя и нуждается в постоянной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Услуга предоставляется по месту жительства пенсионеров в течение дня на постоянной основе, временной и периодической.

В перечень услуг входят:

  • помощь в ведении домашнего хозяйства;
  • помощь в самообслуживании;
  • помощь в организации взаимодействия с другими специалистами и службами;
  • помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации;
  • психологическая поддержка;
  • предоставление информации по вопросам медицинской и правовой помощи;
  • помощь в оформлении документов.

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Все вышеуказанные услуги могут быть назначены после определения индивидуальных потребностей получателя соцуслуги, составления индивидуального плана и составления договора.

Как получить помощь:

  • необходимо обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства или в территориальный центр.


Инфографика: Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

  • Размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально с учетом приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены взносы.
  • В Украине возможны два варианта индексации пенсий, при этом повышение выплат должно учитывать инфляцию.

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По материалам Finance.UA
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