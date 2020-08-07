Как пенсионерам получить социальную помощь по уходу (инфографика)

Пенсионеры имеют право получать социальную помощь по уходу за ими на дому. Эта услуга доступна всем, кто не может обслужить себя и нуждается в постоянной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Услуга предоставляется по месту жительства пенсионеров в течение дня на постоянной основе, временной и периодической.

В перечень услуг входят:

помощь в ведении домашнего хозяйства;

помощь в самообслуживании;

помощь в организации взаимодействия с другими специалистами и службами;

помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации;

психологическая поддержка;

предоставление информации по вопросам медицинской и правовой помощи;

помощь в оформлении документов.

Все вышеуказанные услуги могут быть назначены после определения индивидуальных потребностей получателя соцуслуги, составления индивидуального плана и составления договора.

Как получить помощь:

необходимо обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства или в территориальный центр.



Инфографика: Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

Размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально с учетом приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены взносы.

В Украине возможны два варианта индексации пенсий, при этом повышение выплат должно учитывать инфляцию.

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