Как пенсионерам получить социальную помощь по уходу (инфографика)

Пенсионеры имеют право получать социальную помощь по уходу за ими на дому. Эта услуга доступна всем, кто не может обслужить себя и нуждается в постоянной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Услуга предоставляется по месту жительства пенсионеров в течение дня на постоянной основе, временной и периодической.
В перечень услуг входят:
Все вышеуказанные услуги могут быть назначены после определения индивидуальных потребностей получателя соцуслуги, составления индивидуального плана и составления договора.
Как получить помощь:
Инфографика: Минсоцполитики
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