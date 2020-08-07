"Укрнафта" получила от фирм Коломойского 1 миллиард долгов за нефть

На протяжении мая-июля 2020 года “Укрнафта” получила более 250 млн грн погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть, начиная с декабря 2019 года общая сумма погашенной задолженности составила почти 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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“Это происходит в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности по мировым соглашениям “Укрнафты” с ООО “Техтрейд Групп”, ООО “Гарант-УТН”, ООО “Галнафта”, ООО “Торговый дом Прикарпаттянафтотрейд” и ООО “Котлас”. Мировые соглашения утверждены судами, что подтверждает их соответствие действующему законодательству”, – говорится в сообщении.
Перечисленные компании связывают с Игорем Коломойским.
“Реструктуризация предусматривает погашение долга частями в течение 3-6 лет. В сумму выплаты также будут входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года. По состоянию на начало декабря 2019 года сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн”, – добавили в “Укрнафте” .
Отмечается, что дебиторская задолженность за поставленную нефть образовалась в 2015 году.
“С целью возврата просроченной дебиторской задолженности в июле 2016 “Укрнафта” подала 6 судебных исков на общую сумму 7,6 млрд грн. По 5 искам суды приняли решение в пользу компании”, – напомнили в компании.
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