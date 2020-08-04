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Air Astana назвала новую дату возвращения в Киев

Air Astana назвала новую дату возвращения в Киев

Air Astana намерена возобновить полеты в Украину с 19 августа.

Об этом говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.

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Казахстанская авиакомпания намерена летать на линии Алматы-Киев три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

Это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину. Первоначально она планировала перезапустить полеты в Киев 4 июля, однако перенесла рейсы на 1 августа из-за ужесточения карантина в Казахстане.

1 августа полеты также не были восстановлены. Пассажирам следует учитывать возможность дальнейшего изменения расписания перед бронированием авиабилетов.

По данным Air Astana, по состоянию на сейчас Казахстан требует от въезжающих из Украины предъявить действующую справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, которая подтверждает, что пассажир не болен. Также это тестирование можно пройти в течение 48-часов после въезда в Казахстан или в качестве альтернативы отправиться на 14-дневный карантин.

На сегодня Казахстан находится в красном списке Минздрава Украины. Это означает, что при въезде из Казахстана в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию дома с контролем через приложение «Дій вдома», обсервацию в специальных учреждениях или предъявить справку о прохождении ПЦР-теста за границей на коронавирус с негативным результатом, который сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину.

Также ПЦР-тест можно пройти в лабораториях Украины. Пункты сбора открыты в аэропортах Борисполь, Жуляны, Львов, Одесса и Харьков.

По материалам Avianews.com
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