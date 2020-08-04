Списание недоимки по ЕСВ: налоговики напоминают о предельном сроке подачи заявления

Государственная налоговая служба напоминает, что 31 августа – последний срок подачи заявления о списании недоимки по ЕСВ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предусмотрены две категории плательщиков единого взноса, которым может быть списана недоимка по ЕСВ:

ФЛП ы, кроме избравших упрощенную систему налогообложения;

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, которые ведет религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности.

Воспользоваться правом на списание задолженности по ЕСВ могут налогоплательщики, если:

1) соответствующими плательщиками за указанный период не получен доход от их деятельности, подлежащий обложению НДФЛ;

2) в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу Закона №592 (то есть до 31 августа 2020 г. включительно) плательщики подали следующие документы:

от ФЛП (кроме единщиков):

- государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела физического лица – предпринимателя заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;

- в налоговый орган – отчетности в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6 Закона о ЕСВ за период с 1 января 2017 года по 3 июня 2020 г.

от лиц, которые ведет НПД:

- в налоговый орган – заявления о снятии с учета в качестве плательщика единого взноса и отчетности в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6 Закона о ЕСВ за период с 1 января 2017 года по 3 июня 2020 г.

ФЛПы и лица, которые ведут НПД, могут не подавать отчетность по ЕСВ за 2017-2020 годы, если они уже ее подавали.

Справка Finance.ua:

29 июля 2020 года на заседании Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. В этом документе, в частности, закладывается рост минимальной зарплаты. В Украине от размера минимальной зарплаты зависят некоторые выплаты, в частности – единый социальный взнос.

ЕСВ можно уменьшить вдвое, увеличив количество налогоплательщиков. Кроме того, для этого нужна ситуация экономического роста. Об этом ранее сообщал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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