Списание недоимки по ЕСВ: налоговики напоминают о предельном сроке подачи заявления

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Государственная налоговая служба напоминает, что 31 августа – последний срок подачи заявления о списании недоимки по ЕСВ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предусмотрены две категории плательщиков единого взноса, которым может быть списана недоимка по ЕСВ:
Воспользоваться правом на списание задолженности по ЕСВ могут налогоплательщики, если:
1) соответствующими плательщиками за указанный период не получен доход от их деятельности, подлежащий обложению НДФЛ;
2) в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу Закона №592 (то есть до 31 августа 2020 г. включительно) плательщики подали следующие документы:
от ФЛП (кроме единщиков):
- государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела физического лица – предпринимателя заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;
- в налоговый орган – отчетности в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6 Закона о ЕСВ за период с 1 января 2017 года по 3 июня 2020 г.
от лиц, которые ведет НПД:
- в налоговый орган – заявления о снятии с учета в качестве плательщика единого взноса и отчетности в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6 Закона о ЕСВ за период с 1 января 2017 года по 3 июня 2020 г.
ФЛПы и лица, которые ведут НПД, могут не подавать отчетность по ЕСВ за 2017-2020 годы, если они уже ее подавали.
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