ИТ-компания Innovecs вошла в топ самых быстрорастущих компаний США

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ИТ-компания Innovecs (R&D офисы в Киеве и Николаеве, №26 в рейтинге DOU) вошла в топ самых быстрорастущих компаний США по версии журнала Inc., заняв 1992 место с показателем роста 212% за 3 года.
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В рейтинг Inc. 5000 вошли и другие компании, имеющие украинское происхождение или присутствие в Украине. Среди них, в том числе:
Полный список компаний, вошедших в Inc. 5000, включая информацию и возможность выборки по критериям, можно посмотреть по ссылке.
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