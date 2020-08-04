Закон об игорном бизнесе опубликовали в "Голосе Украины"

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Закон о проведении азартных игр опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины”.
Текст документа обнародован также на сайте издания.
Среди основных пунктов закона “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (№2285-д):
Запрет на игорный бизнес действовал в Украине на протяжении 11 лет.
Государственный надзор за рынком азартных игр осуществляется путем проведения плановых, внеплановых, фактических проверок (методом контрольных закупок) и мониторинга деятельности организаторов азартных игр при помощи системы онлайн-мониторинга.
Для осуществления контроля за деятельностью организаторов азартных игр и обеспечения прав игроков создается система онлайн-мониторинга. Организаторов азартных игр обяжут подключать специальное оборудование, через которое и будет осуществляться мониторинг.
Также законопроект вводит уголовную ответственность за организацию игорного бизнеса без лицензии. Он предусматривает создание по решению правительства специальных игорных зон в Украине – не более пяти.
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