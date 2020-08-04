Закон об игорном бизнесе опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о проведении азартных игр опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины”.

Текст документа обнародован также на сайте издания.

Среди основных пунктов закона “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (№2285-д):

введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии;

разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование “классических” лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года);

вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине на протяжении 11 лет.

Государственный надзор за рынком азартных игр осуществляется путем проведения плановых, внеплановых, фактических проверок (методом контрольных закупок) и мониторинга деятельности организаторов азартных игр при помощи системы онлайн-мониторинга.

Для осуществления контроля за деятельностью организаторов азартных игр и обеспечения прав игроков создается система онлайн-мониторинга. Организаторов азартных игр обяжут подключать специальное оборудование, через которое и будет осуществляться мониторинг.

Также законопроект вводит уголовную ответственность за организацию игорного бизнеса без лицензии. Он предусматривает создание по решению правительства специальных игорных зон в Украине – не более пяти.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины одобрила его во втором чтении 14 июля 2020 года. Во втором чтении за законопроект № 2285-д проголосовали 248 депутатов.

11 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.

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