0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Apple обязали уплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4G

Apple обязали уплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4G

Суд Техаса обязал Apple выплатить полмиллиарда долларов за использование патентов 4G в iPhone и других устройствах.

Как сообщает Bloomberg, было доказано, что Apple нарушила пять патентов на технологию Optis Wireless Technology.

Сумма, установленная в $506,2 млн, может быть увеличена, поскольку присяжные признали, что техногигант намеренно нарушил патенты. Это позволяет суду утроить размер штрафа.

Читайте также: Китайская компания подала иск к Apple на $1,4 млрд

Optis и ее партнеры по делу, Panoptis Patent Management и Unwired Planet LLC, утверждают, что смартфоны, смарт-часы и планшеты Apple, работающие со стандартом сотовой связи LTE, используют эту технологию. Apple, утверждающая, что патенты недействительны, пообещала обжаловать решение.

«Такие судебные иски компаний, которые накапливают патенты для преследования отрасли, служат только для подавления инноваций и нанесения вреда потребителям», – раскритиковала Apple и назвала Optis Wireless Technology «патентным троллем».

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.