Подписанный закон об игорном бизнесе не может быть реализован – НАПК

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Введение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр, также закон имеет 2 взаимоисключающих положения.
Об этом заявило Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции в письме Президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба НАПК.
“НАПК отметило, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу”, – подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:
В НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:
“НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения”, – говорится в сообщении.
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