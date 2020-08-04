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Подписанный закон об игорном бизнесе не может быть реализован – НАПК

Подписанный закон об игорном бизнесе не может быть реализован – НАПК

Введение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр, также закон имеет 2 взаимоисключающих положения.

Об этом заявило Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции в письме Президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба НАПК.

НАПК отметило, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу”, – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

  • процедура формирования состава Комиссии регулирования азартных игр и лотерей противоречит Конституции, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено;
  • широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирование игорного оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формированию коррупционных практик;
  • введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины “О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности” может привести к злоупотреблениям во время осуществления государственного надзора;
  • основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям;
  • процедура внесение платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, Комиссия сможет “подыгрывать” нужным участникам рынка.

В НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

  • в одном положении говорится о том, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов Комиссии регулирования азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета Министров вносит премьер-министр;
  • другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета Министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, не смотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.
  • 4 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.
По материалам Економічна Правда
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