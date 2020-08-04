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Минфин ответил на топ-вопрос о "кассовых аппаратах в смартфоне"

Минфин ответил на топ-вопрос о "кассовых аппаратах в смартфоне"

Заместитель министра финансов Светлана Воробей ответила на самые популярные вопросы предпринимателей по внедрению программного регистратора расчетных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в FACEBOOK.

  • Как отделить тех, кто никогда не сможет достичь оборота в 5 млн в год, от тех, кто потенциально может превышать лимиты и требует контроля/РРО?

Согласно статистическим данным ГНС подавляющее большинство ФЛП – плательщиков единого налога (84%) за 2019 год задекларировали менее 1 млн грн дохода и лишь 1,8% от общего количества ФЛП – плательщиков единого налога имеют доход за календарный год более 4 млн грн.

Применение РРО не обязательно для наиболее массового сегмента налогоплательщиков, находящихся на 1 группе упрощенной системы налогообложения, а также 2-4 групп, с доходами до 1 млн грн.

Существенное повышение порогов для пребывания в различных группах упрощенной системы налогообложения без соответствующей фискализации наличных расчетов не возымеет должного эффекта, поскольку оставляет место для злоупотреблений.

  • Какова позиция Минфина в вопросе полной фискализации ФЛП?

На данный момент законодательными актами не предусмотрено внедрение “тотальной фискализации”. Законами №128 и 129 предусмотрена поэтапная фискализация: с 01.01.2021 применение РРО/ПРРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога, которые ведут определенные виды деятельности, а с 01.04.2021 – для всех плательщиков единого налога 2-4 групп. Для наиболее массового сегмента налогоплательщиков, находящихся на 1 группе упрощенной системы налогообложения, применения РРО/ПРРО остается добровольным, а не обязательным.

  • Также у Минфина попросили разъяснения для тех, кто работает с клиентами только онлайн, а средства получает только в безналичной форме.

Пункт 2 ст. 3 Закона Украины № 265 обязывает субъектов хозяйствования, которые проводят расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме при продаже товаров в сфере торговли, общественного питания и услуг, предоставлять покупателю, получающему товар (даже с оплатой через Интернет), расчетный документ в бумажной и/или электронной форме.

По материалам Finance.UA
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