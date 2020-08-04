ТОП-10 самых популярных в Украине легковых авто

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За семь месяцев с начала года в Украине первую регистрацию прошли 219,1 тыс. легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества: новых – 45,5 тыс. шт. и 173,6 тыс. шт. – импортированного секонд-хенда.
В Укравтопроме определили, какие модели легковых автомобилей пользовались повышенным спросом на первичном рынке как в части новых, так и среди подержанных.
ТОП-10 новых легковых авто:
Напомним, Кабинет Министров изменил методику определения среднерыночной стоимости автомобиля в Украине. Теперь объем двигателя может определяться и в кубических сантиметрах, и в литрах.
ТОП-10 подержанных легковых авто:
Ранее Finance.ua сообщал, что министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект для водителей такси.
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