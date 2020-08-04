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ТОП-10 самых популярных в Украине легковых авто

ТОП-10 самых популярных в Украине легковых авто

За семь месяцев с начала года в Украине первую регистрацию прошли 219,1 тыс. легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества: новых – 45,5 тыс. шт. и 173,6 тыс. шт. – импортированного секонд-хенда.

В Укравтопроме определили, какие модели легковых автомобилей пользовались повышенным спросом на первичном рынке как в части новых, так и среди подержанных.

ТОП-10 новых легковых авто:

  • RENAULT Duster – 3041 шт.;
  • KIA Sportage – 2875 шт.;
  • TOYOTA RAV-4 – 2836 шт.;
  • RENAULT Sandero – 1983 шт.;
  • RENAULT Logan – 1906 шт.;
  • TOYOTA Land Cruiser Prado – 1250 шт.;
  • HYUNDAI Tucson – 1206 шт.;
  • SKODA Octavia – 1182 шт.;
  • MAZDA CX5 – 928 шт.;
  • TOYOTA Camry – 914 шт.

Напомним, Кабинет Министров изменил методику определения среднерыночной стоимости автомобиля в Украине. Теперь объем двигателя может определяться и в кубических сантиметрах, и в литрах.

ТОП-10 подержанных легковых авто:

  • VOLKSWAGEN Passat – 9520 шт.;
  • RENAULT Megane – 9059 шт.;
  • SKODA Octavia – 7942 шт.;
  • VOLKSWAGEN Golf – 6751 шт.;
  • FORD Focus – 6720 шт.;
  • VOLKSWAGEN Jetta – 4738 шт.;
  • NISSAN Rogue – 4555 шт.;
  • SKODA Fabia – 3974 шт.;
  • OPEL Astra – 3536 шт.;
  • FORD Fusion – 3215 шт.

Ранее Finance.ua сообщал, что министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект для водителей такси.

Справка Finance.ua:

  • В июле рынок электромобилей ушел в минус. В течение июля украинцы растаможили и зарегистрировали 799 автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 3% меньше июньского результата.

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По материалам Finance.UA
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