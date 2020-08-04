ТОП-10 самых популярных в Украине легковых авто

За семь месяцев с начала года в Украине первую регистрацию прошли 219,1 тыс. легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества: новых – 45,5 тыс. шт. и 173,6 тыс. шт. – импортированного секонд-хенда.

В Укравтопроме определили, какие модели легковых автомобилей пользовались повышенным спросом на первичном рынке как в части новых, так и среди подержанных.

ТОП-10 новых легковых авто:

RENAULT Duster – 3041 шт.;

Duster – 3041 шт.; KIA Sportage – 2875 шт.;

Sportage – 2875 шт.; TOYOTA RAV -4 – 2836 шт.;

-4 – 2836 шт.; RENAULT Sandero – 1983 шт.;

Sandero – 1983 шт.; RENAULT Logan – 1906 шт.;

Logan – 1906 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 1250 шт.;

Land Cruiser Prado – 1250 шт.; HYUNDAI Tucson – 1206 шт.;

Tucson – 1206 шт.; SKODA Octavia – 1182 шт.;

Octavia – 1182 шт.; MAZDA CX5 – 928 шт.;

CX5 – 928 шт.; TOYOTA Camry – 914 шт.

Напомним, Кабинет Министров изменил методику определения среднерыночной стоимости автомобиля в Украине. Теперь объем двигателя может определяться и в кубических сантиметрах, и в литрах.

ТОП-10 подержанных легковых авто:

VOLKSWAGEN Passat – 9520 шт.;

Passat – 9520 шт.; RENAULT Megane – 9059 шт.;

Megane – 9059 шт.; SKODA Octavia – 7942 шт.;

Octavia – 7942 шт.; VOLKSWAGEN Golf – 6751 шт.;

Golf – 6751 шт.; FORD Focus – 6720 шт.;

Focus – 6720 шт.; VOLKSWAGEN Jetta – 4738 шт.;

Jetta – 4738 шт.; NISSAN Rogue – 4555 шт.;

Rogue – 4555 шт.; SKODA Fabia – 3974 шт.;

Fabia – 3974 шт.; OPEL Astra – 3536 шт.;

Astra – 3536 шт.; FORD Fusion – 3215 шт.

Ранее Finance.ua сообщал, что министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект для водителей такси.

Справка Finance.ua: