В 50 раз быстрее 5G: Южная Корея в 2026 году планирует запустить пилотный 6G-проект

Правительство Южной Кореи определило стратегию развития технологий мобильной связи шестого поколения (6G), которые придут на смену сетям 5G, по сути, только начавшим распространяться по планете.

Теоретическая пропускная способность сервисов 5G заявлена на уровне 20 Гбит/с. Пока, впрочем, такие скорости на практике недостижимы. Сети 6G, как ожидается, обеспечат в десятки раз более высокие скоростные показатели.

Ожидается, что максимальная пропускная способность составит 1 Тбит/с, что в 50 раз больше по сравнению с верхней планкой для 5G. При этом задержки уменьшатся на порядок.

Южная Корея намерена на протяжении пяти лет с 2021 года вложить в исследования и разработки, связанные с 6G-технологиями, 200 млрд вон, или приблизительно $170 млн. Пилотный проект в области 6G планируется запустить в 2026 году. Для него уже определены пять ключевых сфер применения: цифровое здравоохранение, включая дистанционную хирургию; иммерсивный контент и средства голографической конференцсвязи; самоуправляемый транспорт, включая летающие автомобили; «умные» города; «умные» фабрики.

Коммерциализацию сетей 6G Южная Корея намерена начать в период с 2028 по 2030 гг. Ожидается, что такие сервисы будут доступны на высоте до 10 км над землёй.