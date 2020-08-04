0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

В 50 раз быстрее 5G: Южная Корея в 2026 году планирует запустить пилотный 6G-проект

В 50 раз быстрее 5G: Южная Корея в 2026 году планирует запустить пилотный 6G-проект

Правительство Южной Кореи определило стратегию развития технологий мобильной связи шестого поколения (6G), которые придут на смену сетям 5G, по сути, только начавшим распространяться по планете.

Теоретическая пропускная способность сервисов 5G заявлена на уровне 20 Гбит/с. Пока, впрочем, такие скорости на практике недостижимы. Сети 6G, как ожидается, обеспечат в десятки раз более высокие скоростные показатели.

Ожидается, что максимальная пропускная способность составит 1 Тбит/с, что в 50 раз больше по сравнению с верхней планкой для 5G. При этом задержки уменьшатся на порядок.

Южная Корея намерена на протяжении пяти лет с 2021 года вложить в исследования и разработки, связанные с 6G-технологиями, 200 млрд вон, или приблизительно $170 млн. Пилотный проект в области 6G планируется запустить в 2026 году. Для него уже определены пять ключевых сфер применения: цифровое здравоохранение, включая дистанционную хирургию; иммерсивный контент и средства голографической конференцсвязи; самоуправляемый транспорт, включая летающие автомобили; «умные» города; «умные» фабрики.

Коммерциализацию сетей 6G Южная Корея намерена начать в период с 2028 по 2030 гг. Ожидается, что такие сервисы будут доступны на высоте до 10 км над землёй.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.