В Украине начали взимать сбор за авиаперевозки

Закон Украины “О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины по усовершенствованию механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, вылетающего из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины”.

Закон был опубликован в издании “Голос Украины”.

Согласно тексту к проекту закона, ставка государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, установлена ​​в размере $0,5, на международных рейсах – $2.

За каждую тонну багажа в пределах Украины будет взиматься $2,5, а при международных перевозках – $10.

Сбор не будут взимать:

при перевозке высших должностных лиц и официальных государственных делегаций;

при перевозке гуманитарной помощи из или в Украину, а также при полетах, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

не будут платить также пассажиры, которые освобождены от уплаты сборов в соответствии с законом;

не будут платить пассажиры за детей до двух лет. Также от сбора освобождаются пассажиры, летящие транзитом, пассажиры с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Справка Finance.ua:

13 июля Рада поддержала законопроект о введении сбора за вылет пассажиров.

Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что повышение цен на авиабилеты в связи с принятием закона о введении единых правил взимания госсборов в авиации не произойдет.

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