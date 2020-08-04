В Украине начали взимать сбор за авиаперевозки

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Закон Украины “О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины по усовершенствованию механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, вылетающего из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины”.
Закон был опубликован в издании “Голос Украины”.
Согласно тексту к проекту закона, ставка государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, установлена в размере $0,5, на международных рейсах – $2.
За каждую тонну багажа в пределах Украины будет взиматься $2,5, а при международных перевозках – $10.
Сбор не будут взимать:
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