Артем Ковбель: в погоне за успехом. Принципы первых

Чем отличается успешный человек от неуспешного? Умением доводить начатое до конца. Чем отличается продуктивный человек от лодыря? Проактивностью, желанием влиять на результат.

В детстве каждый из нас мечтал добиться успеха в жизни, вкладывая в это различный смысл в силу своего мировоззрения. Для одних успех – это заниматься любимым делом, для других успех – деньги, много денег, для третьих – создание семьи.

Каждый из нас, сам того не осознавая, применял на своём пути к достижению цели ту или иную бизнес-модель: совокупность приемов, которые помогли ему продвинуться в достижении успеха.

Успех заряжает, успех пьянит. Именно поэтому в последнее время стали столь популярны бизнес семинары с участием успешных бизнесменов – каждый из тех, кто покупает билет на мероприятие, надеется заполучить уникальную «формулу успеха» для того, чтобы интегрировать ее в своё личное уравнение.

Для тех, кто верит в такую систему, я открою секрет: на семинарах вы не получите фундаментальных знаний, а получите лишь краткий импульс энергии спикера, который растворится через несколько дней. Дальше просто вернетесь в свой привычный порядок жизни.

Бывают редкие исключения, когда человек настолько вдохновится достижениями другого и начинает также усердно работать над собой, но это скорее исключение, подтверждающее правило.

Большинство полученную на семинаре энергию просто растрачивают под давлением различных жизненных обстоятельств. Как же не допустить этого? Как стать таким же успешным, как и все обитатели строчек Forbes?

Работая с Евгением Черняком (бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, ведущий Youtube-канала о бизнесе «Big Money», – ред.). и другими участниками рейтингов богатейших людей Украины, я заметил ряд сходств между ними. На мой взгляд – это и есть секрет успеха. То самое ключевое, что помогло богатым и знаменитым выбиться наверх.

Вот что я заметил:

Моментальная реакция на поступающие запросы. Никакой прокрастинации и откладывания на потом. «Потом» – синоним слову «поражение».

Они соблюдают правило deadlines – все делай в срок. Задача без срока – это проваленная задача.

Отсутствие выходных дней. Они 24/7/365 онлайн.

Регулярные занятия спортом. Создание, начинания, без здоровой биологически оболочки будет неэффективным.

Построение структур, затем делегирование и масштабирование. Под структурами подразумевается построение бизнес процессов и выведение идеологии – основных принципов работы команды.

Они ищут решения, а не проблемы.

Очень дисциплинированы.

Бесстрашны.

Любят все планировать.

Всегда постановка целей: краткосрочных и долгосрочных.

Обладают аналитическим складом ума.

Перманентно используя все эти качества, вы статистически не можете не добиться успеха. Легендарный баскетболист Майкл Джордан говорил: чем больше я тренируюсь, тем больше мне везёт.

Он был спортсменом, но в бизнесе это тоже работает. Чем больше вы делаете, чем быстрее и эффективнее вы стремитесь делать – тем лучше. Цель физической тренировки – стать сильнее, быстрее, ловчее, чем ты был вчера. Цель работы (не важно, офисной или удаленной, творческой или технической) – выполнять задачи быстрее, лучшее, эффективнее, чем вчера.

Если вы почитаете о известных миллиардерах, попытаетесь вникнуть в их внутренний мир, то увидите подтверждение сказанным мной словам. Все, от Черчиля до Стива Джобса, имели четкий распорядок дня и список задач на день.

Среди богатых и знаменитых мне особенно импонирует подход Стива Джобса. Каждое утро он задавался вопросом: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, я бы сделал то, что собираюсь сделать сегодня?» При ответе «нет» он менял график своих дел.

Планирование, умение выделять главное для себя и отсутствие прокрастинации налицо.

Интересен и пример Черчилля. Он, в отличие от многих известных деятелей, не вставал с петухами. Утро Черчилля начиналось в районе 8 утра. И прямо в постели он уже занимался делами. Читал свежие газеты, завтракал, слушал донесения подчиненных и отдавал первые распоряжения. Разумный выбор для тех, кому в сутках постоянно не хватает времени. Не успеваешь – начинай делать все сразу после сна. И опять же – никакого «на завтра». Отложил – проиграл.

В каком-то смысле успех требует ломать свои привычки. Хорошо, если вы можете спать до обеда, а потом работать как вол без потери качества до трех утра. Но многие так не могут. И вот как раз таким людям стоит развивать самодисциплину, планировать день и бороться с прокрастинацией. И быть всегда на связи.

Лично я никогда не отключаю телефон, даже ночью. Любой звонок может стать «золотым». В моей практике такое случается периодически. Последний случай случился около недели назад. Телефон зазвонил непозволительно рано – искушение не брать трубку было велико. Но я взял – голос на другом конце сказал, что хочет соединить меня с человеком первой десятки списка украинского Forbes. Этот телефонный разговор впоследствии обернулся для меня и моей компании многомиллионным контрактом. Поэтому да – быть всегда на связи важно.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP