Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны на чистом Android

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Компания Xiaomi приняла решение прекратить выпуск смартфонов в рамках программы Android One, которые работали под управлением чистой операционной системы Android без фирменных оболочек (MIUI и других).
Представители компании официально подтвердили, что Xiaomi больше не будет выпускать такие смартфоны, а это означает, что Xiaomi Mi A4 и другие потенциальные устройства данной линейки отменены и не увидят свет.
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Xiaomi не называет причины, по которым она приняла такое решение, однако можно предположить, что дело в не очень высоких продажах, а также каких-то проблемах с обновлениями. Смартфоны этой линейки обычно получали обновления с запозданием, причем часто Xiaomi была вынуждена отзывать новые прошивки сразу же после начала распространения, так как пользователи массово сообщали о серьезных проблемах.
Стоит добавить, что Motorola также отказалась от инициативы Android One, поэтому сейчас только HMD Global остается единственным крупным производителем, все еще выпускающим свои смартфоны (Nokia) на голом Android.
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