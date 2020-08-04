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Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны на чистом Android

Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны на чистом Android

Компания Xiaomi приняла решение прекратить выпуск смартфонов в рамках программы Android One, которые работали под управлением чистой операционной системы Android без фирменных оболочек (MIUI и других).

Представители компании официально подтвердили, что Xiaomi больше не будет выпускать такие смартфоны, а это означает, что Xiaomi Mi A4 и другие потенциальные устройства данной линейки отменены и не увидят свет.

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Xiaomi не называет причины, по которым она приняла такое решение, однако можно предположить, что дело в не очень высоких продажах, а также каких-то проблемах с обновлениями. Смартфоны этой линейки обычно получали обновления с запозданием, причем часто Xiaomi была вынуждена отзывать новые прошивки сразу же после начала распространения, так как пользователи массово сообщали о серьезных проблемах.

Стоит добавить, что Motorola также отказалась от инициативы Android One, поэтому сейчас только HMD Global остается единственным крупным производителем, все еще выпускающим свои смартфоны (Nokia) на голом Android.

По материалам iXBT.com
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