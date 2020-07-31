В МВД анонсировали появление шерифов

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В Украине планируют участковых постепенно заменять полицейскими общины, которые будут работать как шерифы.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире “Украина 24”.
По его словам, полицейский общины будет работать как шериф: будет постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования.
«Сейчас у нас запускается такая новая форма – полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции», – сказал он.
Нечто подобное несколько лет назад планировали запустить в Полтавской области. Планировалось, что участкового офицера, которому предстоит выполнять роль шерифа, будет выбирать территориальная община, а Нацполиция его обучит и обеспечит спецсредствами.
Напомним, камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, превысивших скорость.
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