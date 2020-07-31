За подделку паспортов хотят усилить ответственность и увеличить штрафы

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Кабинет Министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Правительство внесло в Верховную Раду соответствующий законопроект №3946.
Об этом сказано в законопроекте № 3946.
В законопроекте “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов” предлагают за похищение “важных личных документов” наказывать:
Если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.
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