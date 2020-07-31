За подделку паспортов хотят усилить ответственность и увеличить штрафы

Кабинет Министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Правительство внесло в Верховную Раду соответствующий законопроект №3946.

Об этом сказано в законопроекте № 3946.

В законопроекте “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов” предлагают за похищение “важных личных документов” наказывать:

штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет. В настоящее время ограничение свободы граждан не предусмотрено;

за похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет;

за использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, или свидетельства о браке грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы от 3 до 5 лет.

Если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.

Справка Finance.ua:

Паспорт могут признать недействительным по разным причинам. Самыми распространенными остаются: уничтожение паспорта, его потеря и смерть владельца. Также документ аннулируют, если он был испорчен, изъят, украден, или же человек произвел обмен документов (например, заменил паспорт-книжечку на ID-карту). После того, как паспорт аннулируют, его забирает Государственная миграционная служба, но только в том случае, если может его найти и знает, где он.

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