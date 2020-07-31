Китайская компания подала иск к Apple на $1,4 млрд

Китайская компания Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology подала иск против американской корпорации Apple, обвинив ее в нарушении патентных прав.

Об этом сообщает Reuters.

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Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology также известна как Xiao-i. Компания специализируется на решениях в сфере искусственного интеллекта. Она требует от Apple возместить ущерб на сумму 10 миллиардов юаней ($1,43 млрд) и прекратить производство, использование, обещание продавать, продажу и импорт продуктов, нарушающих патент. В Xiao-i утверждают, что технология распознавания голоса Siri от Apple нарушает патент, на который китайская компания подала заявку в 2004 году и получила в 2009 году.

В Apple не ответили на запрос о комментарии. Агентство отмечает, что противостояние между компаниями началось почти 10 лет назад.

В 2012 году Shanghai Zhizhen впервые подала в суд на Apple за нарушение патентных прав. В июле Верховный народный суд КНР признал патент, касающийся технологии распознавания голоса, действительным.