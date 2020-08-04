В Украине безработных женщин больше, чем мужчин - Центр занятости

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По состоянию на 3 августа в статусе безработного находятся 506 тысяч украинцев. Среди безработных: 42% – мужчины и 58% – женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.
“По состоянию на 03 августа в статусе безработного находятся 506 тысяч украинцев (в том числе – с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)”, – говорится в сообщении.
По данным центра занятости, среди безработных:
Пособие по безработице получают 426 тысяч человек.
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