В Украине безработных женщин больше, чем мужчин - Центр занятости

По состоянию на 3 августа в статусе безработного находятся 506 тысяч украинцев. Среди безработных: 42% – мужчины и 58% – женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.

“По состоянию на 03 августа в статусе безработного находятся 506 тысяч украинцев (в том числе – с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)”, – говорится в сообщении.

По данным центра занятости, среди безработных:

по полу: мужчины – 211 тыс. (или 42%), женщины – 295 тыс. человек (58%);

по возрастным группам: 31% – до 35 лет; 29% – от 35 до 45 лет; 26% – от 45 до 55 лет, 14% – в возрасте свыше 55 лет;

по образованию: 51% – высшее образование, 32% – профессионально-техническое образование, 17% – общее среднее образование.

Пособие по безработице получают 426 тысяч человек.

Справка Finance.ua:

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% от всей рабочей силы страны.

Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина.

Размер пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

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