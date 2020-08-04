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В Украине безработных женщин больше, чем мужчин - Центр занятости

В Украине безработных женщин больше, чем мужчин - Центр занятости

По состоянию на 3 августа в статусе безработного находятся 506 тысяч украинцев. Среди безработных: 42% – мужчины и 58% – женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.

“По состоянию на 03 августа в статусе безработного находятся 506 тысяч украинцев (в том числе – с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)”, – говорится в сообщении.

По данным центра занятости, среди безработных:

  • по полу: мужчины – 211 тыс. (или 42%), женщины – 295 тыс. человек (58%);
  • по возрастным группам: 31% – до 35 лет; 29% – от 35 до 45 лет; 26% – от 45 до 55 лет, 14% – в возрасте свыше 55 лет;
  • по образованию: 51% – высшее образование, 32% – профессионально-техническое образование, 17% – общее среднее образование.

Пособие по безработице получают 426 тысяч человек.

Справка Finance.ua:

  • Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% от всей рабочей силы страны.
  • Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина.
  • Размер пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

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По материалам Finance.UA
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