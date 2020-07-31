Общая сумма долгов на газовом рынке достигла 114 млрд грн

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Сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд грн.
Об этом заявили в Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ).
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Там отмечают, что долги негативно влияют на финансовое состояние НАК “Нафтогаз Украины” и приводят к уменьшению отчислений в государственный бюджет.
“Постепенное увеличение задолженности за газ и поставки тепла негативно влияет на финансовые результаты компаний, находящихся в государственной собственности, — говорит Виктор Меркушев, вице-президент ПЭАУ. — В первую очередь, это приводит к уменьшению суммы дивидендов, которая должна быть перечислена в государственный бюджет”.
Эксперт пояснил, что такие компании как НАК “Нафтогаз Украины”, ООО “Оператор ГТС Украины” и его предшественник АО “Укртрансгаз” вынуждены формировать резервы под безнадежную задолженность.
В результате уменьшается сумма прибыли компаний, с которой выплачиваются дивиденды в государственный бюджет. Поэтому списание таких безнадежных долгов приведет к финансовому оздоровлению государственных компаний.
Меркушев добавляет, что такое решение проблемы долгов предложено в законопроекте 3800-1, который инициирован группой депутатов почти из всех фракций.
Аналогичное решение — списать безнадежные долги — уже было принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка, и 15 июля его подписал президент.
Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и ООО “Оператор ГТС Украины” и НАК “Нафтогаз Украины”.
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