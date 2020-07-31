Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммы

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Задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2020 года сократилась на 3,3% по сравнению с апрелем 2020 года – до 57,9 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,5 млрд грн (123,6% начисленных за этот период сумм).
По состоянию на конец июня задолженность населения за природный газ составила 22,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 18,0 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 5,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн, за поставки электроэнергии – 5,5 млрд грн.
В июне 2020 года с населением было заключено 3,8 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 19,5 млн грн.
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