0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 271 0

Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммы

Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммы

Задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2020 года сократилась на 3,3% по сравнению с апрелем 2020 года – до 57,9 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,5 млрд грн (123,6% начисленных за этот период сумм).

По состоянию на конец июня задолженность населения за природный газ составила 22,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 18,0 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 5,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн, за поставки электроэнергии – 5,5 млрд грн.

В июне 2020 года с населением было заключено 3,8 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 19,5 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и отбирать имущество. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. Авторы документа – “слуги народа” Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Як оплатити комунальні послуги в Приват24

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.