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Apple купила канадского разработчика платежного приложения с инвестициями Samsung — Bloomberg

Apple купила канадского разработчика платежного приложения с инвестициями Samsung — Bloomberg

Компания Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию, позволяющую использовать iPhone как POS-терминал.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Технология Mobeewave работает на основе NFC и позволяет использовать смартфон в качестве POS-терминала без использования дополнительного оборудования. Отмечается, что система работает с приложением и не требует аппаратного обеспечения, помимо чипа NFC, который встроен в iPhone с 2014 года.

По данным Bloomberg, сумма сделки составила $100 млн. Также издание сообщает, что все бывшие сотрудники Mobeewave перейдут на работу в Apple.

В комментарии изданию представитель Apple отметил, что компания время от времени покупает небольшие технологические компании и не обсуждает цели и планы.

Отмечается, что годом ранее конкурент Apple на рынке смартфонов — компания Samsung — заключила партнерское соглашение с Mobeewave, чтобы позволить своим телефонам использовать эту технологию. Кроме того, венчурное подразделение Samsung также является инвестором стартапа, который привлек более $20 млн.

Справка Finance.ua:

  • Стартап Mobeewave был основан в 2011 году Максимом де Нанкласом и Бенджамином дю Хасом. Несмотря на то, что Bloomberg пишет о нескольких десятках сотрудников в штате стартапа, на Crunchbase в качестве сотрудников указаны только учредители компании.
  • За время существования Mobeewave привлек $26,6 млн инвестиций.
По материалам НВ
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