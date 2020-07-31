Apple купила канадского разработчика платежного приложения с инвестициями Samsung — Bloomberg

Компания Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию, позволяющую использовать iPhone как POS-терминал.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Читайте также: Apple планирует сделать свое производство полностью экологичным

Технология Mobeewave работает на основе NFC и позволяет использовать смартфон в качестве POS-терминала без использования дополнительного оборудования. Отмечается, что система работает с приложением и не требует аппаратного обеспечения, помимо чипа NFC, который встроен в iPhone с 2014 года.

По данным Bloomberg, сумма сделки составила $100 млн. Также издание сообщает, что все бывшие сотрудники Mobeewave перейдут на работу в Apple.

В комментарии изданию представитель Apple отметил, что компания время от времени покупает небольшие технологические компании и не обсуждает цели и планы.

Отмечается, что годом ранее конкурент Apple на рынке смартфонов — компания Samsung — заключила партнерское соглашение с Mobeewave, чтобы позволить своим телефонам использовать эту технологию. Кроме того, венчурное подразделение Samsung также является инвестором стартапа, который привлек более $20 млн.

Справка Finance.ua:

Стартап Mobeewave был основан в 2011 году Максимом де Нанкласом и Бенджамином дю Хасом. Несмотря на то, что Bloomberg пишет о нескольких десятках сотрудников в штате стартапа, на Crunchbase в качестве сотрудников указаны только учредители компании.